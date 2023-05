In Eibelshausen ist wieder Frühjahrsmarkt

Eschenburg-Eibelshausen. Der Neustart im Herbst habe gezeigt, dass der Markt in Eibelshausen nichts an Anziehungskraft verloren habe, schreibt die Gemeinde Eschenburg in einer Pressemitteilung. Daher ist am Sonntag und Montag, 14. und 15. Mai, wieder Frühjahrsmarkt. „Tradition hat hier seit 1782, dass man Freunde auch nach langer Zeit wieder trifft”, heißt es in der Mitteilung weiter. Anmeldungen gebe es für rund 50 Stände. Von der Kirche bis zum Marktplatz und in den angrenzenden Straßen werde wieder allerhand angeboten.