Eschenburg-Eibelshausen. Die Holderbergschule lädt für Dienstag, 28. Februar, zum Informationsabend zum „Englisch Summer Camp 2023“ ein. Beginn ist um 19 Uhr in der Schul-Aula. Die verbindliche Anmeldung zum Sprachkurs erfolgt am Abend selbst oder im Anschluss an die Veranstaltung.