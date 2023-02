Jonglieren ist seine große Leidenschaft

Auch in Sachen Inklusion war er Vorreiter: So übernahm er bereitwillig die Klassenlehrerfunktion in der ersten Inklusionsklasse der Holderbergschule. Eng verbunden mit seiner Person ist jedoch vor allem das Jonglieren - eine Leidenschaft, die 1994 bei einer Fortbildung geweckt wurde. So wurde Jonglieren als dritte Sportstunde in den fünften Klassen verbindlich eingeführt und im Schulprogramm verankert.