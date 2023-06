Jungschartag lässt 400 Teilnehmer die Natur erkunden

Am Sonntag traten weitere Jungscharen den Weg nach Wissenbach an, sodass 14 Dörfer mit rund 320 Kindern in 36 Jungschargruppen vertreten waren. Der gemischte Bläserchor unter der Leitung von Jonathan Riess stimmte ein in die Titelmelodie von „7 vs. Wild“. Kreissekretär Björn Wagner sprach in der Predigt über den ruhigen Jakob und den wilden Esau und warum Versöhnung so wichtig ist. Danach wurden die Überlebensfähigkeiten der Kinder bei einem großen Stationenspiel getestet. Die 36 Jungschargruppen machten sich auf den Weg in den Wald, um an 15 Spielstationen, wie zum Beispiel Tierspuren erraten, „Wildschweine“ jagen, Schluchten überklettern oder Angeln, Punkte zu sammeln.