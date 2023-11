Kennzeichen in Eschenburg mit Hakenkreuz beschmiert

Eschenburg-Wissenbach. Das hintere Kennzeichenschild eines bei einer Klinik im Drosselweg in Eschenburg-Wissenbach abgestellten Pkw haben Unbekannte im Zeitraum von Donnerstag, 17 Uhr, bis Freitag, 12 Uhr, mit einem Hakenkreuz beschmiert. Dieses wurde, so teilt es die Polizei mit, mutmaßlich mit einem wasserfesten Filzstift aufgebracht, sodass es nicht wieder entfernt werden konnte. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Staatsschutz in Wetzlar unter Telefon 06441-9180 in Verbindung zu setzen.