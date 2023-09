Kürbisfest in der Schulscheune Eiershausen

Seit dem 16. Jahrhundert ist die „größte Beere der Welt“ auch in Europa bekannt. Zu diesen Zeiten galt Kürbis allerdings nur als Viehfutter und wurde von den Menschen in Notzeiten verzehrt, um anderes Gemüse zu ersetzen. In den letzten Jahrzehnten erlebt der Kürbis durch seine schmackhafte Sortenvielfalt eine Renaissance.