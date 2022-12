Lahn-Dill-Kreis nun Überwachungszone wegen Vogelgrippe

WETZLAR/DILLENBURG/HERBORN. Nach dem Ausbruch der Vogelgrippe in Bad Laasphe liegt der Lahn-Dill-Kreis nun in der offiziellen Überwachungszone für die Tierseuche. Das teilt die Kreisverwaltung mit. Von der Überwachungszone betroffen sind zunächst Geflügelhalter in den Ortsteilen Dietzhölztal-Mandeln und Eschenburg-Roth. Für sie gelten nun besondere Regeln, die sich im Detail unter https:// tinyurl.com/25dh77bk in der aktuellen Allgemeinverfügung des Lahn-Dill-Kreises nachlesen lassen.