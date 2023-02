MGV "Harmonie" Roth: Winnecker übergibt an Hartmann

Ausblick: Für September plant der Verein, bei der 700-Jahr-Feier in Simmersbach aufzutreten und sich am Festzug zu beteiligen. Mit dem Gemeindevorstand befinde man sich derzeit in Gesprächen, um den Umbau der Rother Schutzhütte weiter voranzubringen. Für den offenen Planenbereich sind drei Fenster vorgesehen.