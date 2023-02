Mit schillernden Farben das Auge fesseln

Eschenburg-Eibelshausen. Kunst und Moderne treffen hier perfekt aufeinander: Ivonne Orth spielt in ihren Werken mit schillernden Farben ebenso wie mit Techniken in Öl und mit Aquarellfarben. Es sind Neugierde und Spannung, gepaart mit einer Idee, die ein neues Bild entstehen lassen. Im Rathaus der Gemeinde Eschenburg in Eibelshausen zeigt sie aktuell einige ihrer Werke.