Obstbaumpflanzkurs in Hirzenhain 

Eschenburg-Hirzenhain. Der Obst- und Gartenbauverein Hirzenhain lädt für Samstag, 28. Oktober, zu einem Obstbaumpflanzkurs ein. Hintergrund ist, dass die Gemeinde Eschenburg beziehungsweise die Kommission Zukunft unter der Aktion “Bürgerbaum“ allen Eschenburgern Haushalten einen Obstbaum oder Ziergehölz am 4. November schenkt. Damit diese auch fachgerecht eingepflanzt werden können, bietet der Obst- und Gartenbauverein erstmalig den Kurs „Wie pflanze ich einen Obstbaum richtig“ an. Beginn ist um 10 Uhr in Hirzenhain in der Gemarkung „Hubalz“ unterhalb des Hundeplatzes beziehungsweise bei dem mittleren Windrad, auf dem Obstbaumgrundstück von Dr. Johannes Rein. Zum Abschluss werden gegen ein kleines Entgelt noch Grillwürstchen und Getränke angeboten.