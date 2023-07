Eschenburg-Eibelshausen. Die CDU Lahn-Dill lädt für Freitag, 14. Juli, zu einer Ortsbegehung in Eibelshausen mit dem Landtagsabgeordneten Jörg Michael Müller (CDU) ein. Start ist um 17.30 Uhr auf dem Parkplatz des Edakamarktes (Tirjan). Am neu gestalteten Teil des Marktplatzes wird es eine Diskussion mit den Teilnehmern geben. Der Abschluss findet in der Pizzeria „Picola Napoli“ statt.