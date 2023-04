Polarlichter über Eschenburg: So gelingt das perfekte Foto

Auffällig: Sowohl die Sichtungen aus Braunfels und Wetzlar als auch die aktuellen Aufnahmen aus Eschenburg schimmern eher rot - und nicht wie vom Nordpol gewohnt grün. Eine Antwort hat der Leiter der Sternwarte Starkenburg in Heppenheim, Rainer Kresken: „Grüne Polarlichter werden meist durch Sauerstoff in einer Höhe von 80 bis 150 Kilometern erzeugt.” In einer Höhe zwischen 150 und 600 Kilometern entstünden durch Stickstoffatome rote oder auch blaue Farben, sagt er gegenüber T-Online. „Da wir in Deutschland recht weit weg von den Polarregionen sind, sind bei uns nur die Polarlichter in den höheren Schichten der Atmosphäre zu erkennen”, sagt Raumfahrtingenieur Rainer Kresken.