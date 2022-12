Rechtes Graffito in Eibelshausen gesprüht

ESCHENBURG-EIBELSHAUSEN. Jetzt ermittelt der Staatsschutz der Wetzlarer Kriminalpolizei: Unbekannte haben nach 15 Uhr am Donnerstag in Eibelshausen an der Holderbergschule auf ein etwa zwei mal ein Meter großes Schild mit der Aufschrift "Eschenburg-Schule" mit blauer Farbe den Satz "Die Deutsche Eschenburg SSchule" gesprüht. Entdeckt wurde das am Freitag gegen 6.30 Uhr. Die Ermittler fragen nun: Wer kann Angaben zu den Tätern machen? Wer hat die Täter beim Besprühen des Schildes beobachtet? Hat sich jemand in sozialen Medien oder per Messenger mit der Tat gebrüstet? Hinweise erbittet die Polizei in Wetzlar unter Telefon 06441-9180.