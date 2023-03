Eschenburg-Wissenbach. Das nächste Glaubensgespräch zum Heidelberger Katechismus findet am Montag, 3. April, in Wissenbach statt. Der Siegener Theologe und Publizist Günther Klempnauer wird unter dem Thema „Gottes Größe in der Schöpfung“ Psalm 8 sowie die Fragen 26 - 28 des Heidelberger Katechismus auslegen. Beginn ist um 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in der Bahnfurt 2.