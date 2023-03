Schnittkurs in Hirzenhain

Eschenburg-Hirzenhain. Der Obst- und Gartenbauverein Hirzenhain lädt für Samstag, 25. März, Interessierte zu einem Winterschnittkurs an Obstbäumen ein. Beginn ist um 14 Uhr, die Leitung hat Obstbaumwart Christian Hermann. Der Schnittkurs findet auf der Streuobstwiese von Norbert Lenz, Mittlere Aue 1, in Hirzenhain statt. Diese befindet sich in der Nähe des Alten Friedhofes unterhalb des Weges am Kurzbeul Richtung Vogelschutzhütte beziehungsweise Jungscharhäuschen.