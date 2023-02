Viele „Neue” bei der Eiershäuser Wehr

Eine komplette Staffel, nämlich sechs Neuzugänge konnte die Einsatzabteilung 2022 verzeichnen: eine ausgebildete Führungskraft als Wiedereinsteiger sowie drei Seiteneinsteiger und zwei Übergange aus der Jugendfeuerwehr. Zudem wurden in der Versammlung zwei weitere Kameraden aus der Jugendwehr übernommen sowie ein Seiteneinsteiger willkommen geheißen. Insgesamt sind nun 32 Aktive dabei. Alle bekamen als Dankeschön ein Diensthemd vom Verein spendiert. In den Nachwuchsabteilungen sind aktuell 47 Kinder. So viele, dass eine Warteliste besteht. Jugendwart Nicolai Füchtner und Ingo Stranzenbach als Vertreter der Kinderfeuerwehr berichteten von abwechslungsreicher Jugendarbeit und gelungenen Aktionen, wie etwa dem Besuch der Rettungshundestaffel Lahn-Dill.