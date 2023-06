Semperoper und Zwinger ins richtige Licht gesetzt

Winfried Krüger spielt in seinen Fotografien mit Licht und Schatten, dabei bringt er Dresden bei Tag und Nacht buchstäblich zum Strahlen. Ob in Detail oder in Weitwinkelansichten, seine Bilder manifestieren sein Gespür für einen gute fotografischen Blick. Fotos vom Basteigebiet in der Sächsischen Schweiz runden die Ausstellung ab.