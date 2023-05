Über den Katechismus reden

Eschenburg-Eibelshausen. Das nächste Glaubensgespräch zum Heidelberger Katechismus findet am Montag, 8. Mai, in Eibelshausen statt. Der Trupbacher Künstler Eberhard Meiswinkel wird unter dem Thema „Bilderzyklus zum Vaterunser - Das Gebet unseres Herrn“ die von ihm geschaffenen 14 Aquarelle vorstellen. Der Bilderzyklus ist entstanden in Anlehnung an Mathhäus 6,9-13 und die Fragen 119 - 129 des Heidelberger Katechismus. Beginn ist um 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in der Eiershäuser Straße 14.