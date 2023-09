Über Hirzenhain kreisen riesige Segelfliegermodelle

Eschenburg-Hirzenhain. Familiär hat der Segelfliegerclub „Hihai“ Hoirzenhain seinen Jubiläumsmarathon zum 100. Geburtstag mit einem Seglertreffen von Modellflieger abgeschlossen. Dabei zeigten am Wochenende auch einige Piloten an der Fernbedienung, dass die „Minituren“ Kunstfiguren in den Himmel malen können.