Unbekannte sprühen Hakenkreuz in Eibelshausen

Am Sonntagmittag, 20. August, sei die Dillenburger Polizei gegen 12.15 Uhr über Farbschmierereien in Eibelshausen informiert worden, so Müller. Im Bereich zwischen den Straßen Lohmühle und dem Verbindungsweg zum Wiesenweg sprühten Unbekannte mit gelber Neon-Farbe unter anderem ein Hakenkreuz. "Sie beschmierten eine Ruhebank, einen Mülleimer, den Fahrbahnbelag sowie die Wand der Unterführung zu den Kläranlagen", teilt Müller mit. Der Schaden wird mit mehreren Hundert Euro beziffert. Der ermittelnde Staatsschutz der Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 02771-9070.