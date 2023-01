Wäre ein Skatepark auch etwas für Eschenburg?

Der Schinnoss Skateboarding e.V. setzt sich dafür ein, dass Skateboarding auch in unserer Heimatregion – dem oberen Lahn-Dill-Kreis – entwickelt und gefördert wird. Skateboarding ist schon lange kein Nischenthema mehr und für diejenigen, die den Sport ausüben, oft weit mehr als nur körperliche Ertüchtigung. Die Ernennung zur olympischen Disziplin bei den Sommerspielen in Tokyo zeugt von einer steigenden Popularität – auch abseits der Metropolregionen. Während sich Skateboarding im urbanen Raum bereits etabliert hat, mangelt es in ländlicheren Regionen oft an der nötigen Infrastruktur. Der Verein möchte daher neue Räume und Angebote schaffen, die sowohl Könnern als auch Neueinsteigern die Ausübung dieser Sportart ermöglicht und den Zugang vereinfacht. Der Verein agiert zugleich als Sprachrohr der lokalen Skateboard-Szene und möchte eine Alternative für all diejenigen darstellen, die sich nicht in den konventionellen Breitensportarten zu Hause fühlen. (Quelle: Homepage des Vereins)