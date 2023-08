Wandergottesdienst am Sonntag

Eschenburg-Hirzenhain. „Geh aus, mein Herz und suche Freud!“ – so lautet das Motto für einen Wandergottesdient von Hirzenhain nach Simmersbach mit besonderen „Grenzerfahrungen“ (Stationen) am Sonntag, 20. August. Zu dem besonderen „Grenzgang“ mit Gottesdienst, bei dem es auch um die Bedeutung von persönlichen Grenzen, Aussichten und Einsichten geht, laden die evangelischen Kirchengemeinden Hirzenhain und Simmersbach von 10 bis 12 Uhr ein. Station 1 und Start ist am CVJM Heim/Jungscharhäuschen Hirzenhain, Ziel ist die evangelische Katharinenkirche in Simmersbach (Andacht). Stationen auf dem Weg sind der älteste Grenzstein (1688) mit Blick auf Hirzenhain und zur Angelburg, die „Sage“ am Lixfelder Weg, Spuren eines alten Hohlwegesystems, der Grenzverlauf auf dem Horfeld (nach Oberhörlen), „Sieben Kreuze“, die Aussichtsbank „Simmersbacher Alm“ und „Streitwasser“. Torsten Reh hat den Weg konzipiert und ist der Wanderführer; Matthias Schmidt begleitet die Tour mit seiner Gitarre. Rucksackverpflegung ist angeraten, ebenso wie festes Schuhwerk und angemessene Kleidung. Fahrgemeinschaften sind selbständig zu organisieren.