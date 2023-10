Angebote in Greifenstein besser venetzen

„Bei der Sozialraumorientierung in der Gemeinde geht es in erster Linie nicht darum, neue Angebote zu entwickeln, sondern vorhandene Angebote zu kennen und Zugänge zu diesen zu erleichtern“, so Judith Jungwirth, Bereichsleitung beim St. Elisabeth-Verein. Dies soll nicht in einem Gebäude, sondern in Form der „dezentralen Begegnungs- und Familienzentrumsarbeit“ in Form eines „Lotsenmodells“ erfolgen. Wie dies aussehen wird, liegt an den Menschen in Greifenstein und den Möglichkeiten, die sich durch Kooperationen mit Akteuren vor Ort und der Region ergeben. Und natürlich auch an Wünschen und Erwartungen an den St. Elisabeth-Verein.