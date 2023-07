Anmelden zum Kinder-Second-Handbasar in Rodenroth

Greifenstein-Rodenroth. Das Basarteam Rodenroth veranstaltet am Samstag, 9. September von 11 bis 13 Uhr einen vorsortierten Secondhand-Basar für Kinder im Dorfgemeinschaftshaus in Rodenroth, Greifensteiner Straße 20. Angeboten wird Herbst- und Winterbekleidung in den Größen 50 bis 182 und alles rund ums Kind und werdende Mutter.