Bei der Ulmbachtalsperre sind drei Interessenten im Rennen

Greifenstein-Rodenroth. Seit Jahresanfang beschäftigt die Gemeindevertreter in Greifenstein fast in jeder Sitzung ein Thema: der Campingplatz an der Ulmbachtalsperre zwischen Beilstein und Holzhausen. Einstimmig ermächtigten die Gemeindevertreter jetzt in der Juli-Sitzung im Dorfgemeinschaftshaus in Rodenroth ihre Bürgermeisterin, mit den drei möglichen Pächtern weitere Gespräche zu führen, um einen Vertrag vorzubereiten. Zudem soll Sander mit dem bisherigen Pächter reden, um den Pachtvertrag zu Ende zu bringen und die Summe für die Ablösung des Erbbaurechtsvertrages zu verhandeln.