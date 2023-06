Beilsteiner Grundschüler gehen auf Tour

Zum ersten Mal fuhr die gesamte Beilsteiner Grundschule auf Schulfahrt. Das Team der Grundschule Beilstein hatte sich im Vorfeld sehr viele Gedanken gemacht und ein umfangreiches Programm erstellt, das den Wünschen der Schüler entsprach. So gab es am Mittwoch und am Donnerstagnachmittag viele Workshops mit jeweils zweimal 17 unterschiedlichen Angeboten. Am Donnerstagvormittag wanderten alle gemeinsam zur Fuchskaute. Am Abend wurde für alle 150 Beteiligten gegrillt, bevor dann am Lagerfeuer Stockbrot gebacken wurde.