Beratungssingen Solmser Sängerbund

Greifenstein-Allendorf. Am Samtag, 3. Juni, findet das Beratungssingen und das 5. Singen um den Chorpreis Lahn-Dill des Solmser Sängerbundes in der Ulmtalhalle in Allendorf, Haversbach 6 statt. Ausrichter sind die Chöre Harmonie Allendorf und der Männerchor Ulmtal. Beginn ist um 14 Uhr, die Bekanntgabe der Wertungen ist für ca. 17 Uhr vorgesehen. Berater und Juror wird wieder Jan Hoffmann sein. Der Eintritt beträgt drei Euro.