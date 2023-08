Cora solo, Songs und Stories

Greifenstein. Die heimische Musikerin und Sängerin Cora Gladitz, aus Biskirchen, schreibt Texte und Lieder, die sich mit Themen beschäftigen, die mitten aus dem Leben gegriffen sind. Ihre Melodien haben ihre Wurzeln in der irisch-schottischen, amerikanischen und deutschen Folklore. Am Samstag, 19. August, um 18 Uhr wird Cora ihre Lieder in der Barockkirche auf der Burg Greifenstein zu Gehör bringen. Sie begleitet sich in dem Soloprogramm mit Gitarre, Mundharmonika und Smallpipe. Cora Gladitz war in verschiedenen Folk- und Folk-Rock-Bands aktiv und hat sich vor allem durch schottisch-irische Folklore und Dudelsackmusik einen Namen gemacht. Sie schreibt Gedichte und Essays und spielt zahlreiche Instrumente. Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten.