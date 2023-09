Der TuS „Nassau“ Beilstein bekommt einen Preis für Nachhaltigkeit

Nominiert war auch der Merscheider Turnverein 1878 aus Solingen. Die Jury überzeugen konnte der TuSpo ,Nassau’ Beilstein mit seinem vielfältigen gesellschaftlichen und nachhaltigen Engagement. „Mit knapp 700 Mitgliedern in einer 1500-Seelen-Gemeinde ist der Verein ein wichtiger lokaler Akteur, der einen besonderen Fokus auf die Verbindung von Sport und Natur legt. Bei inklusiven und integrativen Projekten nehmen Kinder und Jugendliche des Vereins an verschiedenen Aktivitäten in der Natur teil. In Zusammenarbeit mit anderen Organisationen finden im Ort weitere Aktionen wie Umwelttage oder Baumpflanz- und Müllsammelaktionen statt. Darüber hinaus hat der Verein zahlreiche Maßnahmen zur nachhaltigen Sanierung der eigenen Vereinsinfrastruktur unternommen. Besonders positiv bewertet hat die Jury das Vorhaben des Vereins, sich als erster Amateursportverein in Hessen seine Nachhaltigkeitsaktivitäten vom TÜV Rheinland zertifizieren zu lassen“, zitiert Vorstand Herrmann aus der Laudatio.