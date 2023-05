Die Lebensgeschichte eines Ex-Knackis

Greifenstein-Allendorf. Die Freie Ev. Gemeinde Allendorf lädt für Donnerstag, 18. Mai, um 15 Uhr in den Skulpturenpark von Siegfried Fietz in Allendorf (Lenzwies) ein. Der als „Bibelraucher“ bekannt gewordene Ex-Schwerverbrecher Wilhelm Buntz (Freiburg) berichtet von seiner Wandlung hin zum Glauben. Im Gefängnis greift Buntz zur Bibel. Er liest eine Seite, reißt sie heraus, rollt sich eine Kippe. Da packt ihn der Text - Gott sagt: „Ich bin treu wie ein liebender Vater“. Ist das möglich? Er wagt den ersten Schritt in eine völlig neue Richtung. Der Eintritt ist frei. Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung in die Ulmtalhalle in Allendorf verlegt. Information über die Homepage: www.eg-allendorf.de.