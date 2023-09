Die Rodenberger haben gleich zwei gute Gründe zum Feiern 

30 Minifeuerwehrkinder aus Rodenberg, Greifenstein, Holzhausen und Allendorf-Ulm bewiesen im Rahmen des Jubiläumsprogramms ihr Können. So wurden bei der Abnahme des Kinderfeuerwehrabzeichens 51 Feuerwehr-Tatzen in den Stufen eins bis drei an die Kinder verliehen. Alle Gruppen nahmen zum ersten Mal an einer solchen Übung teil.