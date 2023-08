Fahrwegänderung wegen Sperrung zwischen Arborn und Beilstein 

Greifenstein-Arborn/Beilstein. Vom Dienstag, 22. August, bis voraussichtlich Freitag, 1. September, beginnt die Fahrbahnerneuerung der Landstraße zwischen Arborn und Beilstein mit dem 3. Bauabschnitt. In dieser Zeit führt der Linienfahrweg der Linie 530 (Herborn-Arborn) und Linie LM-12 (Limburg-Beilstein) in Beilstein wieder planmäßig. Nur der Ruf-Bus der Linie 530 wird von der Baumaßnahme betroffen sein. In dieser Zeit kann Rodenroth nicht bedient werden. Eventuelle Fahrten fahren direkt über Holzhausen. Die Baumaßnahme betrifft vor allem die Linie 120/125 (Wetzlar-Beilstein). Der Linienweg führt von Wetzlar bis Haltestelle Beilstein, Bahnhof planmäßig. Die Weiterfahrt nach Rodenroth wird nicht möglich sein. Die Rückfahrten nach Wetzlar erfolgen von der Haltestelle Beilstein Bahnhof direkt nach Holzhausen. Die Haltestellen Rodenroth, Dorfgemeinschaftshaus und Holzhausen, Rewe können in dieser Zeit nicht bedient werden. Die Fahrt um 18.20 Uhr von der Haltestelle Beilstein, Haiern (Mo-Fr) kann ebenfalls nicht über Rodenroth fahren. Sie beginnt auch an der Haltestelle Beilstein, Bahnhof und muss direkt über Holzhausen fahren. Bei Fragen steht auch die Mobilitätszentrale in Wetzlar unter 06441-4071877 oder per E-Mail an mobi-wetzlar@vldw.de zur Verfügung.