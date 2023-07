Fledermausabend in Allendorf

Greifenstein-Allendorf . Die Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz (HGNO) lädt für Freitag, 21. Juli, um 20 Uhr zum 4. Fledermausabend in das Fledermaushaus in Greifenstein-Allendorf, Ulmer Straße 16 ein. Infrarotkameras sorgen dafür, dass Besucher die Mausohr-Weibchen mit ihren Jungtieren beobachten können. Dazu gibt es Vorträge und Informationen rund um den Fledermausschutz. Die Teilnahme ist kostenfrei. Informationen gibt es bei Otto Schäfer, Telefon 0175-2947403 oder per E-Mail an fledermaushaus@t-online.de.