Greifenstein lädt zur Begegnung mit Dichtern des Westerwalds

Greifenstein. Am Samstag, 9. September, findet unter dem Titel „Die Leut‘ ins Buch gebracht“ ein literarisch-musikalischer Abend im Alten Bahnhof Beilstein statt. In der Reihe „Dorf kann Kultur“ bietet die Gemeinde Greifenstein eine Wiederbegegnung mit drei Dichtern des Westerwalds an: Ludwig Rühle (1895–1973), gebürtig aus Nenderoth, später als Wirtschaftsprüfer in Bremen tätig, Adolf Weiß (1860–1938), Landwirt in Mademühlen, und Fritz Philippi (von 1897 bis 1904 Gemeindepfarrer in Breitscheid). Für alle drei war das ländliche Leben Quelle und Thema des Schaffens.