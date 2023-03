Große und kleine Beilsteiner pflanzen 3600 Bäume

So wurden aus den 140 Schülern fleißige Nachwuchsförster. Mit Kinderspaten und Schippen sowie gutem Schuhwerk ausgestattet, machten sich an zwei Tagen die Kinder mit ihren Lehrkräften von der Schule aus zu Fuß auf den Weg in den Wald. Dort wurden sie von Förster Michael Junker und seinem Team begrüßt. Zu Beginn wurden die Kinder in Gruppen eingeteilt. Dort wurde ihnen erklärt, dass jetzt Weiß- und Küstentanne, Douglasie und Lärche gepflanzt werden und wie diese Baumarten besser mit Trockenheit zurechtkommen. Voller Begeisterung und Tatendrang legten die Kinder Hand an und pflanzten mehr Bäume als gedacht, nämlich insgesamt 2800 Stück. Schulleiter Daniel Claus zeigte sich überwältigt von der großen Anzahl und dem beeindruckenden Engagement der Kinder. Einige Kinder planten bereits, die Bäume in Zukunft besuchen zu wollen, um zu sehen, wie sie gewachsen sind.