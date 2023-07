Grundschule in Greifenstein kann Traum vom Schulhof umsetzen

In der Kinderkonferenz der Grundschule Ulmtal in Greifenstein haben die Schüler Ideen entwickelt, um die Natur in der Schulpause mit allen Sinnen zu entdecken. So sollen schon bald eine „Ecke der Sinne“ mit Zauberbeeten, Klangspielen, Insektenhotel und Blumenbeeten sowie eine Sitzecke mit Wellnessbank, einer Tisch-Bank-Kombination und „Lümmelbänken“ entstehen. Bei der Umgestaltung des Schulhofes werden die Eltern tatkräftig mithelfen.