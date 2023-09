Helmut Weller stellt in Greifenstein seine „Lebens(t)räume“ vor

Zu den faszinierenden Bildern sind Texte gekommen, die eine große Zahl Menschen ansprechen sollen, um für mehr Naturverständnis zu werben. „Mit den hoffentlich schönen Bildern und den Texten, die jeden Monat eine andere Naturthematik aufgreifen, möchte ich Lust machen, mehr draußen zu sein, um das, was ich mit den Inhalten vermitteln möchte, selbst zu erleben“, so Weller. Mit dem Aufenthalt in der Natur kann mehr Naturverständnis und Sensibilität erwachsen – da ist sich Helmut Weller sicher. Besonders wichtig sind ihm dabei die Kinder, denen er das Wissen um die Zusammenhänge in der Natur näher bringen möchte.