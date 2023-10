Greifenstein-Ulm. Der 18. Ulmer-Herbstmarkt findet am Sonntag, 8. Oktober, von 12 bis 18 Uhr an der Dreschhalle, in Greifenstein-Ulm statt. Angeboten werden Wurst- und Fleischwaren, Gewürze und Öle, Dekoartikel, Badeaccessoire und Blumen. Um 15 Uhr zeigt der Kettensägenkünstler Georg Maurus, was er aus Holz zaubern kann. Die Ulmer Vereine übernehmen die Verköstigung der Besucher.