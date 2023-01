Hüttengaudi beim Skiclub Nizza Nenderoth

Greifenstein. Der Skiclub Nizza Nenderoth lädt anlässlich des zwanzigjährigen Bestehens zu ihrer Hüttengaudi am Samstag, 28. Januar, ab 16 Uhr in die Skihütte des Clubs am Knoten in Greifenstein-Arborn ein. Das Unterhaltungsprogramm reicht von Maßkrug stemmen bis hin zum Nacht-Rodeln auf der Fackelpiste. Schlitten und Rodel müssen selbst mitgebracht werden. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage www.skiclub-nizza.de.