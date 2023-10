Jubiläumskonzert des Kirchenchores Ulmtal

Greifenstein-Ulm. Der Kirchenchor Ulmtal ist im vergangenen Jahr 75 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass gibt es am Sonntag, 12. November, um 16 Uhr ein Jubiläumskonzert in der evangelischen Kirche Ulm, Kirchstraße 6. Auf dem Konzertprogramm des Kirchenchores Ulmtal, den Olaf Dietermann dirigiert, stehen unter anderem Choräle sowie neueres geistliches Liedgut. Zudem wird Jürgen Pfeiffer über die Geschichte des Chores berichten. Ansprachen halten Pfarrerin Cornelia Heynen-Rust und Doris Irmer. Die Moderation übernimmt Dagmar Klaus. Beteiligen werden sich auch der Posaunenchor der evangelisch-lutherischen St. Paulsgemeinde Allendorf/Ulm mit ausgewählten Instrumentalstücken sowie Jan Henrich an der Orgel.