Jugendfeuerwehr Beilstein feiert ihren 50. Geburtstag

Die Ausbildung ist abwechslungsreich und wird spielerisch vermittelt. „Es ist vielfältig, was man machen kann“, sagt Hild. „Allein schon im technischen Bereich.“ Neben den verschiedenen Einsatzfahrzeugen gehört ein Boot zur Ausrüstung in Beilstein – benötigt für Einsätze an der Talsperre. Die Jugendlichen üben also an den Geräten, die bei realen Notrufen zum Einsatz kommen.