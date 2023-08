Kinder gehen mit dem Nabu Ulm auf große Bach-Safari

Zunächst sieht es im 15 bis 20 Zentimeter hohen Wasser des Baches nicht so aus, als würden dort Tiere leben. Die Steine, die Otto Schäfer umdreht, bergen keine Geheimnisse. „Die Wasserqualität ist nicht mehr so gut wie früher“, erläutert Schäfer, der auch bereits Kinder im Rahmen des Ferienprogramms durch das Fledermaushaus in Allendorf geführt hat. Der Nabu-Vorsitzende klärt die Kinder auf: „Überall heißt es ‚der Bach‘. Bei uns aber heißt es ‚die Ulmbach‘“.