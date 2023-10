Greifenstein-Ulm. Die Autorin Andrea Nesseldreher liest am Samstag, 14. Oktober, um 15 Uhr aus ihrem Kinderbuch „Filmreife Ferien an der Lahn“ im Gemeindehaus in Greifenstein-Ulm. Die Lesung ist für Kinder von 8 bis 12 Jahren. Der Eintritt ist frei.