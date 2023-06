Konzert mit Duo 2Flügel

Greifenstein-Beilstein. Der Verein „Apfelstübchen“ lädt für Samstag, 24. Juni, um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) ins Kulturzelt hinter dem Alten Bahnhof, Schlossstraße, in Beilstein zu einem Konzert mit dem Duo 2Flügel ein. Das Duo präsentiert sein neues Programm „Goldzwanziger“, 2Flügel musiziert, singt und erzählt von politischen Parallelen, Wandel, Biografien und Babylon Berlin. Tickets sind im Vorverkauf für 16 Euro im Apfellädchen, Schlossstraße 21 in Beilstein erhältlich. An der Abendkasse kostet der Eintritt 18 Euro.