Landstraße zwischen Arborn und Beilstein wird gesperrt

Begonnen wird demnach am kommenden Montag, 14. August, zwischen dem Abzweig der Kreisstraße 78 nach Rodenberg auf rund einem Kilometer in Richtung Sinn/Herborn, bis vor den Abzweig zum Industriegebiet Beilstein „Auf der Ley“. Der Verkehr wird während dieses Bauabschnittes über Beilstein, Holzhausen und Greifenstein über die L3282, K386 und K88 umgeleitet. Der Abzweig nach Rodenberg bleibt aus und in Richtung Arborn/Mengerskirchen offen. Rund eine Woche Bauzeit ist für diesen Streckenabschnitt vorgesehen.