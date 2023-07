Lichtblicke für Herz und Haus in Beilstein

Schon im Burgpark ging es wie immer los, und die alten Hasen waren schon gespannt, wie die Macher des Markts in diesem Jahr den Ulmbach und die schmale Brücke zum „Basalt-PARKours“ geschmückt hatten. Oberhalb waren es Schüsseln mit unzähligen Rosenblüten, unterhalb hieß der Froschkönig die Marktgänger willkommen, und am Geländer hing eine Gießkanne an der nächsten. Auch auf dem Gelände vom Rapunzelturm bis zur Basaltarena gab es immer wieder Hingucker, wie ein Pärchen lebensgroßer Puppen, das die gemütliche Atmosphäre des Geschehens unterstrich. Ein blumengeschmücktes altes Fahrrad oder die witzigen Köpfe aus bepflanzten Blumentöpfen mit Sonnenbrillen und lustigen Gesichtern in einem Strohhaufen vervollständigten das Ensemble.