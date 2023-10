Mexikanisches Totenfest auf dem Waldhof in Greifenstein

Greifenstein-Elgershausen . In Mexiko ist der „Tag der Toten“ nicht ein Trauertag wie hierzulande, sondern eher ein fröhliches Fest. Und so ein Fest soll nun auch auf dem Waldhof in Elgershausen gefeiert werden. Aber was hat es damit auf sich? Was steckt hinter dem „Dia de los Muertos“? Wir haben den Veranstalter, den gebürtigen Mexikaner Bernardo Sánchez Lapuente, gefragt.