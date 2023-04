Greifenstein-Beilstein. Der Gesangverein „Eintracht“ 1875 Beilstein und der Verein Apfelstübchen laden am Montag, 1. Mai, ab 11 Uhr zur Veranstaltung „Musik liegt in der Maien-Luft“ am Alten Bahnhof in Beilstein, Schloßstraße 21 ein. Auf dem Programm stehen Beiträge der Westerwald Pipers, dem Gemischten Chor und den Basaltsingers des Gesangvereins. Umrahmt wird die Veranstaltung von dem Alleinunterhalter Frederik Heider. Bereits ab 9.30 Uhr bietet Karsten Unzeitig eine geführte „Kleine Rohstoffwanderung“ an. Treffpunkt ist der Basalt-PARKours Beilstein. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei, Spenden sind willkommen.