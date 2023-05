Pfingstkirmes in Beilstein

Greifenstein-Beilstein. Unter dem Motto „Mir gewwe alles!“ lädt der Kirmesausschuss Beilstein zur Kirmes vom 26. bis 29. Mai auf den Festplatz am Sportplatz Beilstein ein. Am Samstag, 27. Mai, ab 20 Uhr findet der Abend der Vereine statt, am Sonntag, 11 Uhr geht es zum Frühschoppen mit den „Egerländer 6“, ab 15 Uhr startet die Kinderkirmes. Der Festzug durch Beilstein startet um 18 Uhr mit vielen Motivwagen und Fußgruppen, anschließend spielt die Coverband „Eve“, der Eintritt kostet 5 Euro. Zum Abschluss am Pfingstmontag findet um 9.30 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst statt. Anschließend spielen die „Die Original Münchholzhäuser Blaskapelle“ um 11 Uhr zum Frühschoppen auf und ab 15 Uhr zum Tanz auf. Der Eintritt ist frei.