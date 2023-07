Sakrale Orte in und um Greifenstein kennenlernen

Greifenstein. Der Greifenstein-Verein bietet am Sonntag, 23. Juli, eine Sonderführung zum Thema „Sakrale Orte in und um Greifenstein“ an. Ausgehend von der Kapelle im Waldhof-Elgershausen werden sechs „Sakrale Orte“ bei einer Wanderung besucht, die ehemalige Friedhofskapelle, die ehemalige Katholische Kapelle, untere und obere Schlosskirche bis hin zum ersten Andachtsraum in den Türmen. Treffpunkt der Führung ist um 14.30 Uhr im Waldhof Elgershausen, am Parkplatz an der Hauptstraße. Die Wanderung dauert ca. zwei Stunden. Die Teilnahme kostet sechs Euro pro Teilnehmer.